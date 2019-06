Wiener U4-Station Roßauer Lände fertig renoviert

Die Wiener U4-Station Roßauer Lände ist ab Dienstag, 11. Juni 2019 wieder in beide Fahrtrichtungen offen. Die Renovierungsarbeiten an den Bahnsteigen sind damit abgeschlossen.

Zweieinhalb Wochen früher als geplant werden die Sanierungsarbeiten in der U4-Station Roßauer Lände abgeschlossen. Bereits ab 11. Juni stehen wieder beide Bahnsteige für die Fahrgäste zur Verfügung. Seit Ende November 2018 wurde unter anderem der Bahnsteig in Fahrtrichtung Heiligenstadt komplett abgebrochen und neu errichtet sowie das Blindenleitsystem und die Notrufeinrichtungen ausgebaut. Zuvor wurde bereits der Bahnsteig in Fahrtrichtung Hütteldorf komplett erneuert.