Wiener U4 fährt in den Osterferien nicht durchgehend

In Wiens Öffi-Netz starten im Frühling zahlreiche Modernisierungsarbeiten. Beim Schwedenplatz erhält die U4 neue Weichen. Die Arbeiten in der Wiedner Hauptstraße und Universitätsstraße starten im April.

Die Wiener Linien investieren verstärkt in die Erneuerung ihrer Gleisinfrastruktur. Die Gleiserneuerungen in der Wiedner Hauptstraße und der Universitätsstraße zählen zu den Modernisierungs-Highlights 2024. Beide sind mit umfassenden Umgestaltungsmaßnahmen verbunden. Auch die U4 erhält heuer an mehreren Stellen moderne Infrastruktur: in den Osterferien werden Weichen zwischen Schwedenplatz und Schottenring getauscht.