Wiener U-Bahn-Würger nach Fahndung gefasst

Vor wenigen Tagen überfielen zwei Burschen zwei 15-Jährige in der Wiener U-Bahn und würgten dabei ihre Opfer. Nach einer Fahndung konnten die beiden Teenager ausgeforscht werden.

Die Polizei Wien veröffentlichte am letzten Dienstag Fotos von zwei verdächtigen Teenagern. Die beiden damals noch unbekannten Täter stehen im Verdacht, am 25. Juli 2019 in der U1 (Fahrtrichtung Oberlaa) zwei 15-jährigen Opfern im Zuge eines Raubes Bargeld und kabellose Kopfhörer gestohlen zu haben. Die Beschuldigten sollen die Jugendlichen gewürgt und mit dem Umbringen bedroht haben. Danach flüchteten sie.