Wiener Trafikräuber in Ottakring festgenommen

Nachdem ein 39-jähriger Wiener bereits mehrmals eine Trafik in Ottakring ausgeraubt haben soll, wurde er nun von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Wiener Serienräuber wollte Drogen finanzerien

Der 39-Jährige sei ein Drogenkonsument, die Raubserie eindeutig dem Bereich Beschaffungskriminalität zuzurechnen, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag der APA. Die Trafikantin habe ihn nach den zwei vorherigen Überfällen gleich wiedererkannt. Bei den Rauben hatte der Mann jeweils geringe Mengen Bargeld erbeutet. "Er gab an, sich aufgrund seiner Suchtmittelkonsumation nicht mehr an die Vorfälle erinnern zu können", so der Sprecher. Der Beschuldigte ist in Haft.