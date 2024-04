Wiener Trafiken ausgeraubt: Fahndung nach Täter

Innerhalb weniger Stunden kam es am 10. April zu zwei Raubüberfällen auf Trafiken in Wien. Die Polizei konnte nun ein Foto eines Verdächtigen sichern und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wie berichtet, kam es am 10. April zu einem schweren Raub durch zwei bisher unbekannte Täter in einer Trafik in Wien-Floridsdorf und wenige Stunden danach zu einem weiteren Raubüberfall durch ebenfalls zwei Tatverdächtige auf eine Trafik in Wien-Währing.