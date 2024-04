Bewaffneter Raubüberfall auf Trafik in Wien-Floridsdorf: Täter auf der Flucht

Die Polizei bittet nach einem Trafikraub am Mittwochvormittag in Wien-Floridsdorf um Hinweise. Die beiden Tatverdächtigen konnten flüchten.

Am 10. April gegen 9.00 Uhr ereignete sich ein Trafikraub in Wien-Floridsdorf. Laut ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen sollen zwei maskierte, schwarz gekleidete Männer mit einer Schusswaffe eine Trafik in der Nähe des Franz-Polly-Parks betreten und Bargeld und Zigarettenpackungen geraubt haben. Danach flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.