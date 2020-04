Wiener Tierschutzverein betreut geretteten Frischling Berta

Ein Frischling wurde vor einigen Tagen in Baden (Niederösterreich) alleine auf der Straße umherirrend von Passanten entdeckt. Nun wird das kleine Wildschweinmädchen im Wiener Tierschutzverein betreut.

Frischling landete beim Wiener Tierschutzverein

Die Finder warteten in sicherer Entfernung ab, ob sich das Muttertier nähert. Doch als sich nach einer Stunde immer noch keine Bache zeigte, wurde das Jungtier nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdaufseher zur Erstversorgung an die Wildtierhilfe Oggau übergeben, die es anschließend in die Obhut des Wiener Tierschutzverein (WTV) übergab.