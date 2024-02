Wiener Tiergarten Schönbrunn lockt am Valentinstag wieder mit Gratis-Aktion

Am Valentinstag erhalten Paare, die ein bestimmtes Kennwort nennen, zwei Eintrittskarten in den Wiener Tiergarten Schönbrunn zum Preis von einer.

Von Gibbons und Giraffen: Tierische Liebesgeschichten im Wiener Zoo

"Bei der Führung werden Tiere mit unterschiedlichen Paarbeziehungen besucht. Monogam leben nur wenige Säugetiere. Bei uns im Tiergarten sind es beispielsweise die Gibbons. Sie leben in kleinen Familienverbänden, die aus einem Paar und seinen noch nicht erwachsenen Jungtieren bestehen", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Ganz anders sieht es bei den Giraffen aus. Bei den Langhälsen leben die Weibchen mit ihren Jungtieren in lockeren kleinen Herden. Hering-Hagenbeck: „Die Bullen ziehen von einer Gruppe zur nächsten, um eine Partnerin zu finden. Ob ein Weibchen paarungsbereit ist, erkennen sie wie viele Säugetiere am Geruch und Geschmack des Urins."