Wiener Tiergarten Schönbrunn "schwer betroffen": Giraffen-Baby Nio ist tot

Das Giraffen-Baby wurde nur wenige Wochen alt. "Wir sind schwer betroffen", so der Wiener Tiergarten Schönbrunn auf Instagram.

Wiener Tiergarten Schönbrunn: Giraffen-Baby Nio nicht mehr am Leben

"Unser Team aus Tierpflegern, Tierärzten und Zoologen hat umgehend alles in seiner Macht Stehende getan, aber das eher schmächtige Jungtier hat es leider nicht geschafft", so der Tiergarten. Der Ergebnis einer umfassenden pathologischen Untersuchung soll in etwa drei Wochen vorliegen. Der Zoo habe die gesamte Giraffen-Gruppe wieder zusammengelassen und die Tiere haben in ihren normalen Alltag zurückgefunden. "Es hat anfangs alles gut ausgesehen und wir waren voller Zuversicht, jetzt ist es extrem bitter für uns."