Wiener Tiergarten Schönbrunn: Neue Voliere für bedrohte Papageienart

Die australischen Schwalbensittiche sind vom Aussterben bedroht. Der Wiener Tiergarten Schönbrunn will daher mit einer neuen Voliere wenigstens einige Exemplare schützen.

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn hat sein nächstes Bauprojekt in Angriff genommen: Bis zum Sommer soll eine große Voliere für Schwalbensittiche entstehen, eine Papageienart, die in ihrer Heimat Australien vom Aussterben bedroht ist, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.

Baukosten für Voliere rund 500.000 Euro

Ändert sich nichts an der Situation, befürchten Experten ein Aussterben des Schwalbensittichs innerhalb der nächsten 20 Jahre, schrieb der Wiener Zoo. Neben Schutzmaßnahmen in seiner Heimat werde deshalb in Europa, wo es die größte Anzahl der Vögel in Menschenobhut gibt, ein koordiniertes Zuchtprogramm aufgebaut. An diesem wird auch der Tiergarten Schönbrunn teilnehmen.