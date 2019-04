Wiener Tiergarten Schönbrunn hat ein neues Bärenstummelaffen-Baby

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn hat Nachwuchs erhalten. Ein Bärenstummelaffe erblickte am 30. März das Licht der Welt. Für den Zoo ein Grund zur Freude.

Im Tiergarten Schönbrunn ist am 30. März ein Bärenstummelaffe geboren worden. Diese Tiere “sind im Freiland bedroht, weil die Regenwälder in Westafrika zerstört werden. Auch in Zoos gibt es nur wenige Tiere. Unsere Freude über den Nachwuchs ist deshalb besonders groß”, sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter in einer Aussendung am Mittwoch.