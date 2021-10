Wiener Theatermuseum erweckt Puppen zum Leben

Im Wiener Theatermuseum finden wieder die Figurentheatertage statt. Von 4. bis 10. November stehen zwölf Aufführungen im Eroica-Saal am Programm.

Horrorpuppenspiel "The Worm"

Darin rückt sie den Universalkünstler Richard Teschner (1879-1948) und seine Bühnen in den Fokus. Ihm sind mit "Blick hinter den Figurenspiegel" auch drei Expertenführungen gewidmet. Insgesamt stehen zwölf Aufführungen im Eroica-Saal am Programm, wobei etwa die Gruppe Gledališče DELA aus Slowenien mit "The Worm" ein Horrorpuppenspiel anbietet, bei dem der Wurm als Metapher für den Tod dient: "Ein absoluter Herrscher, der sich um die Qualität oder den Wert des Lebens nicht schert." Fidlfadn und Wild Theatre zeigen in "Sticks & Broom" wiederum zwei tanzende Hexen, die von Francisco de Goya inspiriert sind.