Theater im Park startet in die Saison 2024. ©Stefan Gergely

Wiener Theater im Park startet mit 21. Mai in die Saison 2024

Das Theater im Park am Belvedere in Wien, die Freiluftbühne im unvergleichlich schönen Schwarzenberggarten, startet 2024 bereits in die fünfte Saison.

Die Theaterbetreiber Michael Niavarani und Georg Hoanzl freuen sich darauf, von Mai bis September wieder hochkarätige Künstlerinnen und Künstler und das interessierte Publikum im Park willkommen zu heißen. Mit rund 140 Vorstellungen kann das Programm mit Stars aus Kabarett, Comedy, Klassik, Jazz, Wienerlied, Musical, Literatur, Philosophie und zwei Eigenproduktionen aufwarten.

Niavarani mit zwei Komödien im Park in Wien

"Die Komödie war immer ein Spiegel der Zeit, der menschlichen Probleme. Wann gab es den ersten Besoffenen in einer Komödie, wann den ersten Betrogenen? All diese Dinge, die uns im Leben total bewegen, sind seit jeher in der Komödie vorgekommen“, führt Autor, Regisseur und Schauspieler der beiden Eigenproduktionen, Michael Niavarani, aus.

NEU ab Mai 2024:

VENUS & JUPITER

Eine göttlich römische Komödie von Michael Niavarani

Ein himmlischer Schabernack um Liebe, Betrug, Verwandlung und Eifersucht mit göttlicher Schwäche und menschlicher Ohnmacht. Götter sind eben auch nur Menschen.

Termine im Mai, Juni und Juli

24., 25., 26., 29., 30. & 31. Mai

6., 7., 8. & 9. Juni und 21., 22., 23. & 25. Juni

14. & 15. Juli und 23., 24., 29. & 30. Juli



SOMMERNACHTSTRAUM

Eine Komödie von William Shakespeare in einer Bearbeitung von Michael Niavarani

Ein Polterabend mit verwirrten Menschen, echten Feen und Kobolden, einem Poltergeist und einem Esel. Diesen Sommer werden wieder Elfen und Waldgeister ihr Unwesen treiben: Michael Niavarani verwandelt gemeinsam mit rund 20 Akteur:innen den Park in einen Märchenwald!

Termine im Juni und Juli

11., 14., 15. & 17. Juni und 26., 28., 29. & 30. Juni

5., 6. & 7. Juli und 19., 20. & 21. Juli

Sämtliche Termine und alle Künstlerinnen und Künstler der Saison finden Sie auf der THEATER IM PARK Seite: theaterimpark.at