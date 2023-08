Wiener Terror-Anschlag: IS-Prediger vor Abschiebung

Am 2. November 2020 tötete ein Attentäter in Wien vier Passanten. Nun steht ein zentraler Kontaktmann des Mannes vor der Abschiebung.

Der Salafist und radikal-islamistische Prediger Argjend G. hatte in einer eigens dafür angemieteten Wohnung in St. Pölten Treffen für Befürworter und Sympathisanten der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) veranstaltet und Predigten mit IS-Inhalten gehalten. Seit Anfang August befindet er sich in der Justizanstalt St. Pölten wieder in Haft.