Wiener Teehändler setzt auf Gesichtsvisiere statt "unerträglicher" Maske

"Ich schaff das nicht mehr mit der Maske", so der Inhaber eines Wiener Teegeschäfts, das nun nach vier Wochen Schließzeit wieder offen hat. Er ist nicht der einzige, der die neue Situation als Herausforderung erlebt.

Die Wiedereröffnung inmitten der Coronawelle stellt Händler vor Herausforderungen unterschiedlichster Art. Kleinen Geschäften macht nicht nur der Umsatzentgang zu schaffen, sondern auch das neue Hygienereglement. Der Wiener Teehändler Christoph Masin beispielsweise findet es unerträglich, mehrere Stunden am Tag einen Mundschutz zu tragen.

"Wenn man sechs Stunden spricht im Verkauf, ist die Maske wirklich aufgeweicht. Man greift sich unweigerlich ins Gesicht", so Masin, Inhaber des Teegeschäfts JägerTee neben der Oper, am Donnerstag zur APA. Es sei ein Drama. Er habe daher für sich und seine fünf Mitarbeiter Plastikvisiere für das ganze Gesicht bestellt. "Ich habe mir vorher von der Wirtschaftskammer bestätigen lassen, dass das für meine Sparte Handel erlaubt ist." "Ich schaff das nicht mehr mit der Maske."

Ältere Menschen haben auf Wiedereröffnung gewartet

Masin hat sein Geschäft am Dienstag wieder aufgesperrt, vorerst von 10 bis 15 Uhr. Er hätte zwar, weil er im Lebensmittelhandel tätig ist, die ganze Zeit über offen haben dürfen, aber das wäre, mangels zu erwartender Kundschaft, "der wirtschaftliche Untergang gewesen". Die erste Lockerung der Coronamaßnahmen sei für viele ein Freibrief gewesen. Die Leute trauten sich wieder hinaus.

In den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung kamen hauptsächlich ältere Menschen zu JägerTee. "90 Prozent sind über 70 oder über 80 Jahre", so Masin. "Sie kennen sich mit dem Online-Shop nicht aus und haben gewartet." Und: Sie zahlten alle in bar. "Gestern wurde ich von einer Kundin gebeten, dass ich mir das Geld selbst aus dem Geldbeutel nehme."