Wiener Taxifahrer stahl Uhren von Kunden: Weitere Opfer gesucht

Ein Wiener Taxifahrer soll von 60 Opfern seit rund einem Jahr hochpreisige Uhren gestohlen haben.

Wiener Taxler stahl Uhren von Kunden: Bereits 60 Opfer

Erste Taten der Serie wurden im Sommer 2022 verübt

Die ersten bekannten Taten der Serie wurden im Sommer 2022 verübt, schilderte Martin Roudny, Leiter des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz. Der Taxilenker sprach bei seinen Nachtfahrten neben regulären Kunden auch gezielt vor Szenelokalen in der Innenstadt gut gekleidete, vorwiegend männliche Personen an, ob sie ein Taxi bräuchten oder gerufen hätten. Teilweise hatten die Betroffenen tatsächlich ein Taxi oder Uber angefordert und stiegen in der Annahme ein, es sei der bestellte Fahrer. Der Diebstahl wurde von den alkoholisierten Opfern immer erst deutlich nach Verlassen des Fahrzeugs bemerkt, sodass sie später keine Angaben zum Fahrer, Automodell oder Kennzeichen machen konnten.

"Zum Glück hat dann ein Kollege eine Anzeige erstellt"

"Zum Glück hat dann ein Kollege von der Polizeiinspektion Klosterneuburg eine Anzeige erstellt", berichtete Chefinspektor Andreas Lang, Leiter der Ermittlungsgruppe, in der Vorwoche. So kamen die Ermittler im Juni auf das Kennzeichen des Fahrzeugs und konnten die Identität des Lenkers ausforschen. In der Nacht auf vergangenen Montag beobachteten die Ermittler den Lenker mit seinem silbernen Ford Mondeo Kombi wieder und sahen, wie in Wien-Hietzing ein Mann, der in das Schema der anderen Opfer passte, in das Fahrzeug stieg. Auf der längeren Route durch die Stadt schlief der Kunde auf der Rückbank ein und der Lenker stellte sich in Rudolfsheim-Fünfhaus einige Minuten auf einen Parkplatz, um dann nach Währing weiterzufahren und seinen Gast dort abzusetzen.