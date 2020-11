Wiener Taekwondo-Schule bietet gratis Online-Training bis Jahresende

An diesem Wochenende veranstaltet Österreichs größte Kampfsportschule YOUNG-UNG Taekwondo erstmals ein Online-Turnier via Livestream. VIENNA.at-Lesern wird zudem bis Endes des Jahres gratis Online-Training geschenkt. Alle Infos dazu hier.

Österreichs größte Kampfsportschule YOUNG-UNG Taekwondo wird am 21. und 22. November seine Kämpfer erstmals online gegeneinander antreten lassen. Zuschauer können live via YouTube unter www.youtube.com/c/YOUNGUNGTaekwondo1 dabei sein und mitfiebern.

Taekwondo-Turnier erstmals im Livestream

Angetreten wird in den Disziplinen Hyong (Kampfkunstchoreografien) und Bruchtest, die Einteilung erfolgt nach Gurt-Graduierung. Kinder, Jugendliche und Erwachsene zeigen Hyongs und zerschlagen Holzbretter in ihren Wohn- und Kinderzimmern. YOUNG-UNG Taekwondo Gründer und Großmeister Andreas Held wird gemeinsam mit seiner Kampfrichterjury die Bewertung über den Bildschirm abgeben.

"Ich bin überzeugt, dass es ein Taekwondo-Turnier online noch nie gegeben hat und dieses Event somit einzigartig ist. Unsere Schüler sind trotz Lockdowns hochmotiviert, trainieren täglich beim Online-Unterricht mit und halten sich so fit. Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, Körper und Geist stabil zu halten und das Immunsystem zu stärken. So können wir gemeinsam das Gesundheitssystem nachhaltig entlasten", so Held.