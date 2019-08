Wiener Szene-Gastronom Ho klagt Online-Plattform "Zoom" wegen übler Nachrede

Der Wiener Szene-Gastronom Martin Ho wird die umstrittene Online-Plattform "Zoom" wegen übler Nachrede verklagen. Betreiber Florian Schweitzer spricht von "Einschüchterung" und will seinerseits Klagen.

Klage wegen übler Nachrede in "Drogengeschichten"

"Zoom" hatte zuletzt einen Artikel über das Verhältnis von Ho, dem Betreiber der "Dots-"Kette, der Diskothek "Pratersauna" und des exklusiven "Club X", zu Kurz veröffentlicht. Worauf die Klage wegen übler Nachrede genau gründet, geht aus der Aussendung Hos nicht hervor. Auf Nachfrage verwies seine Anwältin auf die in den Artikeln suggerierten "Drogengeschichten" - so findet sich im ersten "Zoom"-Artikel ein Hinweis auf den Konsum von Cannabis. Außerdem kündigte das Magazin an, sich in einer weiteren Geschichte mit angeblichem Drogenhandel im "'Club X' zu befassen".