IT-Unternehmer steckt laut "Standard" hinter "Zoom"

Die Tageszeitung "Der Standard" will herausgefunden haben, wer hinter dem "Zoom Institute" steckt, das vor wenigen Tagen mit einem Artikel über Sebastian Kurz und Martin Ho für aufsehen sorgte.

Ein IT-Unternehmer, der seine Identität nicht preisgeben will, steckt laut "Standard" (Freitag-Ausgabe) hinter dem in der Schweiz registrierten Recherche-Institut "Zoom". Er beteuerte gegenüber der Zeitung, dass die Sache "in keiner Weise von einer Partei finanziert ist, sondern als zivilgesellschaftliches Projekt von mehreren Privatpersonen betrieben wird".