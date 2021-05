Wiener Symphoniker Teil eines Beethoven-Konzertmarathons

"Mit Beethoven durch Europa" am 6. Juni mit neun Symphonien an neun Orten.

"Mit Beethoven durch Europa" am 6. Juni mit neun Symphonien an neun Orten. ©pixabay.com (Sujet)

"Mit Beethoven durch Europa" am 6. Juni mit neun Symphonien an neun Orten. ©pixabay.com (Sujet)

Beethovens neun Symphonien an neun europäischen Orten: Dieses aufwendige Musikprojekt will der deutsch-französische Sender Arte am 6. Juni präsentieren.

Renommierte Orchester - sieben von ihnen live - werden im Rahmen von "Mit Beethoven durch Europa" die Symphonien in Bonn, Lugano, Prag, Dublin, Helsinki, Luxemburg, Delphi, Straßburg und in Wien interpretieren Der Sender überträgt von 12.45 Uhr bis 22.30 Uhr. Die Wiener Symphoniker sind ebenfalls mit an Bord.

9. Symphonie wird vor dem Schloss Belvedere präsentiert

Sie werden zum Abschluss des Abends unter der US-amerikanischen Dirigentin Karina Canellakis die 9. Symphonie vor dem Schloss Belvedere in Wien - der Stadt, wo Beethoven all seine Symphonien schuf und wo er starb - präsentieren. Den Auftakt mit der 1. Symphonie macht das Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Daniel Harding im Arkadenhof des Kurfürstlichen Schlosses in Beethovens Geburtsstadt Bonn. Weitere Stationen sind unter anderem die Felsenkirche Temppeliaukio in Helsinki, das Ufer des Luganer Sees, der Altstädter Ring in Prag und das antike Delphi Theater in Griechenland, wie Arte am Dienstag mitteilte.

Der Konzertmarathon hätte schon im Jubiläumsjahr 2020 zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven (1770-1827) stattfinden sollen, fiel aber wegen der Corona-Pandemie aus. Das Projekt "Mit Beethoven durch Europa - 9 Symphonien, 9 Städte" entstehe in einem Netzwerk europäischer öffentlich-rechtlicher Sender und sei auch online auf Arte Concert in sechs Sprachen verfügbar, berichtete Arte.