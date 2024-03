Wiener Supermarkt mit Waffe überfallen: Polizei fahndet nach Täter

Am 01.03.2024 wurde in Wien-Leopoldstadt ein Supermarkt in der Josefinengasse von einem Mann mit einer mutmaßlichen Schusswaffe überfallen.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht einen Raub mit einer mutmaßlichen Schusswaffe begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll eine Angestellte im Kassenbereich aufgefordert haben Bargeld auszuhändigen und das Griffstück einer mutmaßlichen Pistole gezeigt haben.

Mann in Wien-Leopoldstadt zeigte mit mutmaßlicher Pistole auf Angestellte

Da die Angestellte der Aufforderung nicht nachkam, riss der Tatverdächtige die Kassenlade selbst aus der Verankerung und flüchtete. Die eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das

Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

(c) LPD Wien ©LPD Wien

Personsbeschreibung:

Männlich, ca. 160 cm groß, ca. 50 Jahre alt, mittlere Statur, heller Hauttyp

Bekleidung: graue Jacke, olivgrüne/beige Hose, beige Schuhen, graue Wollhaube

schwarzer Jutesack

Bewaffnung: mutmaßlich schwarze Pistole