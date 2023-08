Wiener Supermarkt ausgeraubt: Fahndung nach Täter

Am 19. Juli kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Wien-Floridsdorf, der Täter konnte mit Bargeld flüchten. Die Polizei veröffentlichte nun Fahndungsfotos und bittet um Hinweise.

Wie am 19. Juli berichtet, betrat ein bislang unbekannter Mann rund eine Stunde vor Geschäftsschluss gegen 19.00 Uhr einen Supermarkt in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf mit einer Faustfeuerwaffe und versteckte sich in einem Lagerraum.