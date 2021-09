Wiener "Sunken City" wird neu gestaltet

Dei "Sunken City" auf der Donauinsel wird grundlegend neu gestaltet, das teilte die zustänidge Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag mit. Es soll eine Reduktion der Gastronmie und mehr freie Grünflächen geben.

Nach der "Copa Cagrana" am "Festland"-Ufer der Neuen Donau in Wien wird auch die gegenüberliegende "Sunken City" auf der Donauinsel grundlegend neu gestaltet. Möglich ist dies, weil die Pachtverträge für die in die Jahre gekommene Lokalmeile 2022 auslaufen. Das teilte die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag mit. Angedacht ist nun eine Reduktion der Gastronomie und mehr konsumfreie Park- bzw. Grünflächen.