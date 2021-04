Wiener Summer City Camps: Anmeldung für Ferienbetreuung möglich

Ab sofort kann man sich für die diesjährigen "Summer City Camps" anmelden. Die Ferienbetreuung wird heuer an 31 Standorten in Wien angeboten.

In Wien startet heute, Mittwoch, die Anmeldung für die diesjährigen "Summer City Camps". Die Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche wird vom 5. Juli bis 3. September angeboten. Sie findet heuer an 31 Standorten statt. Das Angebot, so betonte Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) gegenüber der APA, sei gerade angesichts der Verlängerung des Lockdowns und des Distance Learnings wichtig.