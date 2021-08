Wiener Süßwarenhersteller Pischinger kreiert erstmals Mandel-Eis

Der Wiener Süßwarenhersteller Pischinger - bekannt durch seine Haselnussecken - stellt in Zusammenarbeit mit dem Eissalon am Schwedenplatz erstmals auch ein Eis her.

"…um Ecken besser!" – dieser Slogan lässt jeder Naschkatze in Österreich das Wasser im Mund zusammenlaufen und steht für den Waffelspezialisten Pischinger. 1849 von Leopold Pischinger in Wien-Mariahilf gegründet, ist Pischinger die älteste, noch am Markt befindliche österreichische Süßwarenmarke.

Zum Start der Hochsommer-Saison zeigt Pischinger, wie wandelbar die ikonischen Mandel-Torten-Ecken sind und präsentiert sein neues, exquisites Mandel-Eis. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Eissalon am Schwedenplatz kreiert und ist ab sofort österreichweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

So entsteht das Pischinger-Eis

Die Spezialität wird in Zusammenarbeit mit dem Eissalon am Schwedenplatz, dessen Historie übrigens auch bis in die 1880er-Jahre zurückreicht, hergestellt. Die Mandeln werden von Eismann Silvio Molin Pradel in seiner "Manufattura del Gelato" in 1220 Wien unmittelbar vor der Verarbeitung frisch geröstet, was dem Eis sein unglaublich köstliches Mandel-Aroma verleiht.

Wiener Tradition und Innovation vereint

Die Entstehung der Neuheit aus dem Hause Pischinger ist mehr oder weniger auf einen Zufall zurückzuführen. Denn bei einem sommerlichen Spaziergang entdeckte die Familie Heindl im Eissalon am Schwedenplatz überraschend ein „Pischinger Eis“. Sie erfuhren, dass dieses anlässlich der „Echten Weana-Tage“, die dort jeden Dienstag zelebriert wurden, kreiert worden ist. An jenen Tagen wurden typische Wiener Süßspeisen, wie Kaiserschmarrn, Apfelstrudel und Krapfen, als Eissorten angeboten. Die Idee, ein Eis in das Sortiment der Confiserie aufzunehmen bestand schon länger aber die Entdeckung im Eissalon am Schwedenplatz gab schlussendlich den konkreten Anstoß zur Entwicklung. „Die Tradition und Liebe zur Innovation verbindet uns mit Silvio Molin Pradel und dem Eissalon am Schwedenplatz", so Heindl-Geschäftsführer Andreas Heindl.