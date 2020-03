Wiener Straßenzeitung "Augustin" nun auch online oder per Post

Das Coronavirus zwingt die Wiener Straßenzeitung Augustin neue Wege zu gehen. Mittlerweile kann man die Zeitung auch online beziehen oder ein zweimonatiges Abo per Post bestellen.

Die Wiener Straßenzeitung "Augustin" bietet angesichts der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus Alternativen zum Verkauf auf der Straße an. Die Zeitung warb in einer Aussendung am Dienstag um Unterstützung. "Das Wichtigste ist jetzt, den finanziellen Verlust der rund 350 Verkäuferinnen und Verkäufer abzufedern", so Eva Rohrmoser vom "Augustin".