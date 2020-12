Wiener Startup Robo Wunderkind erneut ausgezeichnet

Robo Wunderkind, das Kindern ab 5 Jahren mit Roboterbaukästen dabei unterstützt, spielerisch programmieren, wurde mit dem Siegerpreis "Digitale Innovation aus und für Österreich" ausgezeichnet.

"Die Corona-Pandemie hat die Schulsysteme an ihre Limits gebracht und aufgezeigt, dass wir bei der Digitalisierung der Schule massiven Aufholbedarf haben. Alleine darauf zu fokussieren, wie wir mit Zoom oder Microsoft Teams das physische Klassenzimmer in den virtuellen Raum übertragen, wäre aber zu kurz gedacht. Mit der Programmier-Lernplattform Robo Wunderkind wollen wir dazu beitragen, Kinder von fünf bis 12 Jahren auf die Herausforderungen in einer technologiegetriebenen Welt vorzubereiten und ihnen wichtige Fähigkeiten mitgeben," erklärt IÖB-Call Preisträgerin Anna Iarotska.