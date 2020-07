Wiener Stargastronom Ewald Plachutta: "Was ich gut kann, ist Glück haben"

Mitte Juni, nämlich am 16., feierte der Wiener Star-Gastronom Ewald Plachutta seinen 80. Geburtstag. VIENNA.at war am Tag zuvor bei ihm eingeladen und hat mit ihm über sein Leben gesprochen.

Bei der Frage nach dem besten Tafelspitz in Wien fällt automatisch der Name Plachutta. Der heutzutage österreich- und weltweit bekannte Stargastronom hat die Wiener Rindfleischküche geprägt wie kein zweiter. 1940 geboren und in der Steiermark aufgewachsen war sein Lebensweg keinesfalls prädestiniert - eine Karriere als Koch hätte ihm damals nach der Schule keiner zugetraut.