Wiener Stadthalle zeigt Holiday on Ice Supernova

Holiday on Ice kommt im Jänner 2022 mit der Show "Supernova" zurück in die Wiener Stadthalle. ©Oliver Brajon/Holiday on Ice Productions

Holiday on Ice geht wieder auf Tour. Die Castings für die neue Show sind abgeschlossen, die Proben beginnen bald. In Wien findet die Premiere am 19. Jänner 2022 in der Stadthalle statt.

Holiday on Ice geht wieder auf Tour. Die Castings für die neue Show Supernova sind bereits abgeschlossen, bald beginnen die Proben. Die Tour startet Anfang Dezember in Belgien. Bis zur Premiere in Wien am 19.01.2022 sind es noch rund 100 Tage.

Zum Ensemble gehört auch Innsbrucker Eiskunstläuferin

Von 19. Jänner bis 30. Jänner 2022 zeigen die besten Skater der Welt in der Wiener Stadthalle bei drei Vorstellungen täglich ihr Können auf dem Eis. Zum Ensemble zählt Celina Profanter aus Innsbruck, die im Alter von sechs Jahren mit dem Eislaufen begann. Seit sie bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin eine Läuferin in einem prachtvollen Kleid beim Eiskunstlauf sah, war ihre Faszination für diesen Sport geweckt. Inzwischen kann sie sich kein besseres Leben als das Tourleben vorstellen. Für sie hat sich ein Kindheitstraum erfüllt, da sie nun als Skaterin bei Holiday on Ice ihre Leidenschaft für den Eiskunstlauf mit dem Rest der Welt teilen kann.

Holiday on Ice führt das Publikum in die Weiten des Weltalls

Zum grenzenlosen Träumen lädt auch die Geschichte von Holiday on Ice Supernova ein: Die Show führt das Publikum mit einer Supernova - einer galaktischen Explosion - in die Weiten des Weltalls. Die Show zeigt galaktischen Bühnenbilder, Eiskunstlauf und Akrobatik. Stardesigner Stefano Canulli schuf dafür eine farbenprächtige Kostümwelt. Sechs bis zehn Mal pro Vorstellung wechseln die Darsteller ihre Kostüme.

Auch heuer wird es bei der Show von Holiday on Ice in der Wiener Stadtalle wieder bunte Kostüme geben. ©Oliver Brajon/Holiday on Ice Productions

"Tradition der beliebten Eisshhows in der Wiener Stadthalle fortsetzen"

"Wir alle können es kaum erwarten, die Tradition der beliebten Eisshows in der Wiener Stadthalle im Jänner 2022 fortzusetzen. Holiday on Ice zählt seit jeher zu den großen Programmhighlights der Wiener Stadthalle. Seien Sie bei der Rückkehr von Holiday on Ice dabei - es erwartet Sie eine Show der Superlative!", sagt Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle.

Informationen zur Veranstaltung

Holiday on Ice Supernova findet von 19.01. bis 30.01.2022 in der Wiener Stadthalle statt.

Eintritt: ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro.

Tickets per E-Mail unter service@stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,