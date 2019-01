Wiener Stadthalle: Holiday on Ice Show ATLANTIS steht in den Startlöchern

Ab Mittwoch gastiert eine der beliebtesten Eis-Shows der Welt in der Wiener Stadthalle. Die Aufbauarbeiten für ATLANTIS sind in vollem Gang.

In 30 Stunden entstand in der Wiener Stadthalle eine Eisfläche von über 700 m². Ab Mittwoch den 15. JÄnner bis zum 27. Jänner werden rund 17 Shows von Holdiay on Ice ATLANTIS in der Halle D stattfinden. Dazu wurden 25 m³ Wasser in 24 Stunden auf die bereits zuvor gekühlte Hallenfläche aufgetragen, bis eine ca. 3,5 cm dicke Eis-Schicht entstand.