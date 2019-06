Wiener Stadthalle: Die Sommeraktion "Heiß auf Eis!"

Die Wiener Stadthalle hält eine tolle Sommeraktion bereit. Beim Kauf von Tickets für die Show "Holiday on Ice" direkt an den Kassen, gibt es als kleine Abkühlung ein Schöller-Eis.

Zwischen dem 29. Jänner und 9. Februar 2020 findet die Holiday on Ice SHOWTIME in der Wiener Stadthalle statt. Die moderne Show zeigt starke Emotionen rund um eine große Liebesgeschichte

Mit Ticketkauf UNICEF unterstützen

Beim Ticketskauf für die beiden Sonntag-Vorstellungen um 11 Uhr wird auch das Kinderhilfswerk UNICEF unterstützt. Kinder können vor Beginn und in der Pause im Foyer der Halle D sich an der Kinderspielecke austoben.

"Heiß auf Eis!" -Die Sommeraktion der Wiener Stadthalle

Datum: Aktion zwischen 1. Juli und 30. August 2019

Bedingung: Kauf eines Tickets "Holiday on Ice" direkt an der Kassa

Öffnungszeiten Kassa: Mo bis Do von 10 bis 13:30 Uhr / 14 bis 19 Uhr und Freitag von 10 bis 13:30 und 14 bis 18 Uhr (Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.)

Weitere Informationen unter www.stadthalle.com