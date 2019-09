Wiener Stadtfest: Auf der Suche nach großen Talenten

Im Simmeringer Einkaufszentrum "huma eleven" begab sich am Samstag eine prominent besetzte Jury auf die Suche nach aufstrebenden Talenten.

Die Wiener ÖVP hat im Rahmen des diesjährigen Stadtfests unter dem Motto "Wien hat Talent" zur Castingshow geladen. Im Simmeringer Einkaufszentrum "huma eleven" begab sich am Samstag in diesem Sinne eine prominent besetzte Jury auf die Suche nach aufstrebenden Talenten. Mit dabei war auch EAV-Urgestein Klaus Eberhartinger, der noch immer an den Folgen seines Bühnen-Unfalls laboriert.

Wiener Stadtfest: Promis suchten "Vienna's Supertalent"

Gemeinsam mit der Schauspielerin Elke Winkens und dem Choreografen Bruce Darnell bewertete Eberhartinger im "huma eleven" die Auftritte möglicher künftiger "Showacts".

Am Vormittag lief das Casting zwei Stunden lang - Tänzer, Sänger, Barkeeper, ein Beatboxer oder eine Geigenspielerin zeigten dabei, was sie konnten. Besonders beeindruckt war Winkens von den Leistungen einer Pantomime-Darstellerin. Bei deren Auftritt hatte sie Tränen in den Augen, wie sie gestand. Am frühen Nachmittag steht noch ein weiterer Castingdurchgang auf dem Programm.

Ein begehrtes Selfie- und Fotoobjekt der Zuseher war Bruce Darnell. In Wien sei er schon mehrmals gewesen, verriet der Choreograf der APA vor Beginn der Show. Er finde die Stadt "ganz, ganz toll" - insbesondere die Menschen. Und - so müsse er "leider zugeben" - er finde auch "Sachertorte" toll. Was seine Arbeit als Juror anbelangt, ist er überzeugt: "Ich glaube, jeder Mensch hat Talent. Man muss es nur entdecken."

Talentesuche auch im Theater Metropol und Media Quarter Marx

Zeitgleich mit dem Casting im "huma eleven" startete das Talentesuchen auch an zwei anderen Standorten: Im Theater Metropol bewerteten Sarah Lombardi, Song-Contest-Teilnehmer Cesar Sampson und Josh ("Cordula Grün") die Leistungen der Teilnehmer in der Kategorie "Musik". Im Media Quarter Marx suchten Sängerin Missy May, Moderator Harry Prünster sowie der deutsche Moderator Oliver Pocher aufstrebende Talente im Bereich "Kabarett und Comedy".

Ob des hohen Interesses gab es zusätzlich auch eine Kinderkategorie, in der die jüngeren Talente ihr Können zeigen konnten.

300 Bewerber beim Stadtfest-Casting laut ÖVP

Insgesamt haben sich laut Wiener ÖVP knapp 300 Personen um Auftritte beim Stadtfest-Casting beworben. Pro Kategorie schafften es schließlich rund 20 Teilnehmer vor die Jury. Die Gewinner erhalten einen 5.000-Euro-Förderscheck, den sie zum Aufbau ihrer künftigen Karriere einsetzen können. Ab 18.00 Uhr findet schließlich in der E-Box der Stadthalle eine große Abschlussparty statt. Am Programm stehen die Auftritte aller Sieger, ein Live-Konzert von Sarah Lombardi und die Ö3-Disco. Der Eintritt ist frei.

Das Stadtfest findet heuer zum 35. Mal statt. Ausgetragen wird es vom Verein Wiener Stadtfeste, an dessen Spitze die ehemalige Gemeinderatsabgeordnete Karin Holdhaus steht. Das Event wird von der Stadt Wien mit knapp über 400.000 Euro gefördert. Zumindest im "huma eleven" hielt sich die Sichtbarkeit der ÖVP in Grenzen - einzig die Farbe der türkisen Stadtfest-Banner könnten Rückschlüsse zulassen. Landesparteichef Gernot Blümel hatte zwar sein Kommen angekündigt, musste aber krankheitsbedingt absagen.

Promi-Juror Eberhartinger wollte das Stadtfest jedenfalls nicht als politisches Event verstanden wissen: "Das ist keine Wahlveranstaltung und ich deklariere mich nicht. Das ist eine Castingshow für mehr oder weniger 'Vienna's Supertalent'." Und weiter: "Mit Politik hat das hoffentlich nichts zu tun."