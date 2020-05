Wiener Stadtbahnbögen: Polizist in zivil gewürgt

Bei einem polizeilichen Schwerpunkt von Zivilbeamten entlang der Wiener Stadtbahnbögen wurde ein Polizist von einem 29-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und gewürgt.

