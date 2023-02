Wiener Staatsoper verwandelt sich wieder in prachtvollen Ballsaal

Die Vorbereitungen für den Wiener Opernball 2023 laufen auf Hochtouren. Seit Dienstag 6.30 Uhr werken rund 500 Arbeiter daran, das Innere der Wiener Staatsoper in einen prachtvollen Ballsaal zu verwandeln.

Die Zeit ist wie immer knapp, denn bis zur Generalprobe für den Wiener Opernball am Mittwochabend muss die Oper fertig herausgeputzt sein. Insgesamt fallen dafür rund 12.000 Arbeitsstunden an.

Wiener Staatsoper wird für den Opernball umgebaut

Die Umbauarbeiten sind prinzipiell immer gleich. Im Inneren der Oper wird als erstes das Parkett aufgebaut. Rund 170 der zwei Quadratmeter großen Platten müssen für die Veranstaltung verlegt werden. Um die Neigung des Zuschauerraumes auszugleichen, wird darunter eine Art Gerüst aufgebaut, damit in der Ballnacht eine ebene Tanzfläche bereit steht. Parallel werden die Bühnenlogen errichtet. Bis 23.00 Uhr sollten die groben Arbeiten abgeschlossen sein.

Oper als einzigartige Ball-Location



Gemäß dem Motto "Die Oper selbst steht im Mittelpunkt" spielt auch bei der Gestaltung der Räumlichkeiten die bestehende Architektur des Hauses die Hauptrolle, wie es seitens der Staatsoper hieß. Dies betrifft vor allem den Bereich der Hinterbühne, die heuer erstmals nicht abgehängt oder durch Wände verdeckt ist. Somit können die Besucherinnen und Besucher Einblicke in das tatsächliche Theatergeschehen gewinnen, "wie es eben nur die Wiener Staatsoper als einzigartige Ball-Location kann".

Kulinarik im neuen "Wiener Salon"

Neu ist auch die Gestaltung des Schwindfoyer: Da es heuer zum ersten Mal kein Casino mehr gibt, entstand dadurch ein zusätzlicher Raum, der als Kulinarik-Zone genutzt wird. Aufgetischt werden in dem "Wiener Salon" etwa Riesling-Beuschel, Paprika-Henderl oder Rote Rüben-Nockerl.

Das Konzept, die verschiedenen Ebenen der Staatsoper zu einem einzigen Tanzparkett umzubauen, entwarf übrigens der legendäre Tanzlehrer Willy Elmayer. Von Anfang an störte Elmayer, dass Bühne und Zuschauerraum nicht nur durch den Orchestergraben getrennt, sondern auch verschieden hoch waren. "Daher mein Vorschlag: Warum nicht ein einziges, überdimensioniertes Tanzparkett schaffen?" Nachdem er mit diesem Plan jahrelang auf Granit gebissen war, gaben die Bundestheater kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges plötzlich grünes Licht. "Ich aber konnte mich jetzt so richtig austoben", schrieb der Tanzlehrer in seinen Memoiren "Vom Sattel zum Tanzparkett" (K&S Verlag). Diesem Konzept ist man im Großen und Ganzen bis heute treu geblieben.