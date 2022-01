Wiener St. Josef Krankenhaus: 4.184-faches Babyglück und umfassende Modernisierung

Baby-Boom im St. Josef Krankenhaus in Wien-Hietzing: Im Jahr 2021 wurden dort 4.134 Geburten betreut - mehr als jemals zuvor. Aktuell wird in mehreren Bereichen auch für Mütter und Babys modernisiert.

Rekord: 4.134 Geburten im Hietzinger Spital

Gesamtausbau: Moderne Räumlichkeiten, familiäres Ambiente

Im Eltern-Kind-Zentrum des St. Josef Krankenhauses Wien, bestehend aus einer großen Geburtshilfe und einer Abteilung für Kinderheilkunde mit Neonatologie, finden werdende Mütter ein modernes und trotzdem familiäres Ambiente für eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben. "Trotz der hohen Geburtenzahl versuchen wir sowohl in der Betreuung als auch räumlich ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Frauen und ihre Babys wohlfühlen", so Primarius Brandstetter.