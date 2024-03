Wiener Sport-Club bekommt großteils neues Stadion

Das neue Stadion soll bis 2026 errichtet werden. Baustart ist im Juni. Wo der Wiener Sport-Club (WSC) in den nächsten zwei Jahren spielt, steht noch nicht fest.

Der Wiener Sport-Club erhält ein großteils neues Stadion. Bereits 2018 waren Pläne zu einer Revitalisierung der Anlage in Dornbach (Bezirk Hernals) präsentiert worden. Nun wurden sie überarbeitet und ausgeweitet. Die Haupt- und Friedhofstribüne werden neu gebaut, wobei letztere jetzt auch ein Dach erhält. Die Südtribüne wird saniert. Das Areal bleibt Heimstätte des Sport-Clubs, könnte aber auch für Spiele etwa des Frauen-Nationalteams genutzt werden.

Großteils neues Stadion für Wiener Sport-Club

Der 120 Jahre alte Komplex an der Alszeile gilt als der älteste noch bespielte Fußballplatz des Landes - und auch als einer der desolatesten. Nach der Vorstellung der ersten Renovierungspläne war lange Zeit wenig passiert. Abgerissen wurden lediglich die Stehplatztribüne an der Kainzgasse sowie das Dach der Haupttribüne. Bauliche Analysen hatten ergeben, dass der Sanierungsbedarf größer war als gedacht.

Baustart im Juni 2024

"Ich hab mir fix vorgenommen, ich steh heut zum letzten Mal hier", verwies auch Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bei der heutigen Präsentation auf den ersten Termin 2018. So wie es damals angedacht war, habe es nicht funktioniert, nun habe die Stadt entschieden, das Projekt selbst in die Hand zu nehmen, erläuterte er. Das bedeutet: Der Baustart erfolgt nach Abschluss der aktuellen Meisterschaft in der Regionalliga Ost im Juni 2024 mit der Absiedelung sowie dem Abbruch von Haupt- und Friedhofstribüne.