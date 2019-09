Wiener SPÖ und Grüne fordern Rücktritt von Stenzel

Mit einem Resolutionsantrag fordert die Wiener Stadtregierung Ursula Stenzel zum Rücktritt auf. Anlass dazu ist die Teilnahme der nicht amtsführenden Wiener FPÖ-Stadträtin an einer Identitären-Veranstaltung.

In einer Gemeinderatssitzung am Donnerstag brachte die Regierungsparteien SPÖ und Grüne einen Resolutionsantrag ein, in dem sie zum Rücktritt aufgefordert wurde.