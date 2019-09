Nach Stenzel-Auftritt: SPÖ fordert Rücktritt

Nachdem die FPÖ-Politikerin Stenzel eine Rede bei einem Aufmarsch der Identitären hielt, fordert die SPÖ den Rücktritt der Wienerin.

Weiterer "Einzelfall" der FPÖ

Für Rendi-Wagner reiht sich Stenzels Auftritt in die Liste der diversen "Einzelfälle" in der FPÖ. "100 Einzelfälle und jeden Tag werden es mehr. Das sind keine Einzelfälle, das ist System", kritisierte die SP-Chefin. Für sie gebe es daher keinen Unterschied zwischen guter und schlechter FPÖ. "Es gibt nur eine FPÖ und die hat in einer Regierung nichts verloren", sagte Rendi-Wagner, deren burgenländische Parteifreunde allerdings mit den Freiheitlichen koalieren.

Dennoch meinte Rendi-Wagner, dass nur eine starke SPÖ eine Regierungsbeteiligung der FPÖ nach der Wahl am 29. September verhindern könne. "Jede Partei, die die FPÖ als Koalitionspartner nach der Wahl nicht klar ausschließt, handelt verantwortungslos Österreich gegenüber", forderte Rendi-Wagner in Richtung ÖVP. Und: "Wer Kurz und die ÖVP wählt, der muss mit dem Risiko rechnen, dass genau diese FPÖ nach dem 29. September wieder auf der Regierungsbank sitzt."

Wiens Bürgermeister fordert Stadträtin abzuberufen

Stenzel schließt Rücktritt aus

Die FPÖ kündigte in einer Aussendung an, im kommenden Jahr rund um den 12. September "wieder eine eigene Veranstaltung zum Gedenken an das Ende der Türkenbelagerung im Jahr 1683" abhalten zu wollen. "Wir laden auch alle anderen Parteien ein, sich an dieser Veranstaltung im kommenden Jahr zu beteiligen", sagte der Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp.