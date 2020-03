Wiener SPÖ-Stadträtin Kathrin Gaal positiv auf Coronavirus getestet

In der Wiener SPÖ gibt es den ersten Coronavirus-Fall: Die Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal hat sich infiziert.

Ein Mitglied der Wiener Stadtregierung ist mit dem Coronavirus infiziert. Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) wurde positiv auf das Virus getestet, wie das Rathaus am Mittwoch per Aussendung bekannt gab. "Es geht ihr gesundheitlich gut, sie zeigt nur sehr leichte Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 und befindet sich in ihrem Zuhause in Heimquarantäne", hieß es.