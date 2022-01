Wiener Spital startet Projekt zu Corona-Infusionstherapie

Der Wiener Gesundheitsdienst (MA15) startet ein Pilotprojekt zur Corona-Infusionstherapie. Diese soll die zahl der Hostpitalisierungen bei Risikopatienten verringern.

Das Projekt wird in der Klinik Favoriten des Gesundheitsverbunds durchgeführt. Monoklonale Antikörper würden in der Medizin seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt, insbesondere in der Krebstherapie und bei Erkrankungen des Autoimmunsystems, wurde betont. Auch in der Behandlung einer Covid-19-Erkrankung seien sie für bestimmte Gruppen eine vielversprechende Therapieoption. Die Wirksamkeit ist demnach bei den betreffenden Personen vor allem in den ersten Tagen einer Infektion besonders hoch.