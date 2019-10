Wiener Sparkling Woche: Sprudelgetränke im Mittelpunkt

Vom 21. bis 27. Oktober findet die erste Wiener Sparkling Woche statt. 23 Wiener Restaurants werden an der neuen Themenwoche der alkoholischen Sprudelgetränke teilnehmen.

Mit der Wiener Sparkling Woche startet eine brandneue Themenwoche der alkoholischen Sprudelgetränke. Von 21. bis 27. Oktober findet sie zum ersten Mal statt. 23 Wiener Restaurnat bieten ein 4-gängiges Dinnermenü mit Sparklingbegleitung zum Fixpreis von 59,50 Euro pro Person an.

Am 22. Oktober ist der Tag des österreichischen Sekts. Passend zu diesem Anlass, hat Culinarius die Idee entwickelt, eine neue Genusswoche ins Leben zur rufen. Nicht nur der heimische Sekt, sondern auch alle weiteren alkoholischen Sprudelgetränke verdienen mehr Aufmerksamkeit. Deshalb wurde die erste "Wiener Sparkling Woche" ins Leben gerufen.

Bei den teilnehmenden Restaurants werden thematische Dinner-Menüs angeboten. Die Menüs beinhalten vier Gänge, wo in manchen sogar Sekt in die Speisen eingearbeitet wird. Natürlich wird es auch eine Sparkling-Begleitung gehen. Das Vier-Gänge-Menü wird in allen teilnehmenden Restaurants um 59,50 Euro angeboten. Dabei sind unter anderem vier Gläser Sekt, Champagner sowie ein Kaffee pro Person inkludiert.