Wiener Soziologe: Neues Buch rechnet mit Foodora und Co. ab

Fahrradkurier - sei es für Essen oder sonstige Pakete - ist kein leichter Job. Ein neues Buch eines Wiener Soziologen rechnet nun mit den Essenslieferservices ab.

Hingegen seien die großen Essenszusteller ganz anders aufgebaut und strukturiert, hier stehe meist nur der Profit im Vordergrund. Die vermeintlichen “Start-ups” für die Essenszustellung mittels Fahrradzusteller in Großstädten würden in Wahrheit mit sehr viel Kapital antreten und die Fahrradboten durch niedrige Tarife eher ausbeuten. Außerdem müssen die Essenszusteller auf zwei Rädern noch ihre Arbeitsmittel – ein Fahrrad, ein Smartphone mit viel Datenvolumen, das durch das GPS rasch verbraucht wird – selber stellen und bekämen Verschleiß oder Stehzeiten wegen Pannen etc. nicht ersetzt.

Kaum Verdienstmöglichkeit

“Einmal Pizza prekär bitte, aber pronto”, heißt es in einer Karikatur im Buch – was die Kritik des Autor auf den Punkt bringt. Der beobachtende Blick auf die neuen, plattformbasierten Arbeitsverhältnisse und ihre Probleme bringt neue und interessante Einblicke in ein Arbeitsleben, das wenig mit dem “Normalarbeitsverhältnis” zu tun hat. Zwar gibt es hohe Flexibilität, wer aber halbwegs Geld verdienen will muss viele Schichten fahren und auch immer wieder spontan einspringen. Denn die Entlohnung bewegt sich bei freien Dienstnehmern mit vier Euro Fixum pro Stunde und zwei Euro pro Bestellung am unteren Rand. Bezahlten Krankenstand oder Urlaub gibt es für die – laut Autor scheinselbstständigen – Fahrer nicht.