Wiener soll Betrunkenen mit Pistole bedroht haben

Bei einem Streit unter Alkoholeinfluss soll am Samstag ein 30-Jähriger einen 56-Jährigen in Wien-Hernals mit einer Pistole bedroht haben. Die Polizei stellte eine Schreckschusspistole sicher.

Alkohol dürfte bei einem Streit in Wien-Hernals ausreichend im Spiel gewesen sein. Einsatzkräfte der Berufsrettung alarmierten am Samstagabend die Polizei wegen eines aggressiven Patienten. Der 56-jährige Alkoholisierte wurde wegen einer Rissquetschwunde am Kopf behandelt. Den Beamten gegenüber gab er an, im Zuge eines Streits von einem 30-Jährigen mit einer Pistole bedroht worden zu sein. Zur Verletzung machte er keine Aussage.