Wiener Silvesterpfad 2020/21 fällt coronabedingt aus

Ein allwinterliches Riesen-Zugpferd des Wien-Tourismus wird sich aufgrund der Corona-Pandemie heuer eine Auszeit nehmen müssen: der Wiener Silvesterpfad findet 2020/21 nicht statt.

In Zeiten der Corona-Pandamie ist in vielen Bereichen ein verantwortungsvolles Umdenken nötig - das betrifft auch und insbesondere die im In- und Ausland beliebten Event-Highlights der Donaumetropole. Die Grundvoraussetzung für die Durchführung von Veranstaltungen lautet aktuell mehr denn je, dass alle Corona-bedingten Auflagen und präventiven Maßnahmen lückenlos umgesetzt werden können. Wo das nicht möglich ist, muss gecancelt werden. Dieser Maxime fällt heuer auch der Wiener Slvesterpfad zum Opfer.