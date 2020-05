Wiener Semesterticket bis Ende September verlängert

Das Wiener Semesterticket wird bis Ende September verlängert. Somit kann es auch im Juli, August und September noch genutzt werden.

Coronakrise: Studenten stehen vor finanziellen Herausforderungen

In der aktuellen Krise sind viele Studenten mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. So sind beispielsweise im Sozialtopf der ÖH Uni Wien in kürzester Zeit über 3000 Anträge eingegangen, was die prekäre Situation vieler Studierender unterstreicht.