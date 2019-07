Wiener Seestadt: Fahrerloser Bus ab Mittwoch wieder im Einsatz

Nach dem Unfall in der Vorwoche, bei dem eine Frau bei einem Zusammstenoß mit einem fahrerlosen Bus der Wiener Linien in der Seestadt leicht verletzt wurde, ist ein Bus ab Mittwoch wieder unterwegs.

Nach Analyse aller Daten stehe nun fest, dass seitens der Bustechnik alles richtig funktioniert habe, sagte eine Sprecherin am Dienstag der APA.

Unfall mit fahrerlosem Bus in Wien: Daten wurden analysiert

Vergangenen Donnerstag war eine 30-jährige Frau auf der Ilse-Arlt-Straße nahe der U-Bahn-Station Seestadt (Donaustadt) in einen der beiden E-Busse gelaufen. Sie hatte Kopfhörer auf und den Blick auf ihr Handy gerichtet. Durch die Kollision trug die Frau Abschürfungen davon. Daraufhin legten die Wiener Linien den Testbetrieb in Sachen autonome Busse auf Eis und schickten die aufgezeichneten Daten an den Hersteller.