Wiener Seestadt bietet neue Probenräume für Performanceszene

Die freie Szene bekommt mehr Probenräume. Dieses Ansinnen verfolgte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) seit ihrem Amtsantritt. Nun wind neue Räumlihckeiten in der Wiener Seestadt geschaffen worden.

Mit neuen Räumlichkeiten in der Wiener Seestadt und am Rennweg wurden am Montag neue Locations präsentiert, deren Organisation der ImPulsTanz übernimmt. Die Studios und Co-Working-Spaces stehen allen Menschen und Vereinen zur Verfügung, die im Feld der Performing Arts tätig sind.

Wiener Seestadt bietet neue Probenräume für Tanzszene

Das Areal in der Seestadt umfasst einen für technische Endproben geeigneten, 330 Quadratmeter großen Saal, zwei Studios zu je rund 90 Quadratmetern und drei Co-Working-Spaces, die ab dem 20. Februar zur Verfügung stehen. Am Rennweg kommen drei weitere von der Stadt Wien geförderte Studios (zwischen 130 und 157 Quadratmetern) hinzu. Hinsichtlich der Vergabemodalitäten gelte "first come, first served", wie es heute hieß. Die Mindestnutzungsdauer werde eine Woche betragen, die maximale Nutzungsdauer sechs Wochen. Die subventionierte Miete für den großen Saal in der Seestadt beläuft sich auf wöchentlich 460 Euro, die Studios kosten 220 Euro. Am Rennweg kostet die Miete zwischen 340 und 370 Euro.