Wiener Schulen werden im Sommer grundgereinigt

Hygiene macht keine Ferien: Während Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer ihre Sommerferien begehen, starten an mehr als 390 öffentlichen Wiener Pflichtschulen wieder die jährlichen Generalreinigungen.

Gerade die Sommermonate, an denen die Schulen vermeintlich leer stehen, sind für rund 1.150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr arbeitsintensive Zeit: an jedem Standort werden alle Klassen- und Lehrerzimmer, Werk- und Nebenräume sowie Turnsäle vollständig ausgeräumt und auf Hochglanz gebracht. Dabei werden auch hartnäckige Verschmutzungen gelöst, für die im Rahmen der regulären Reinigung während der Schulzeit keine Zeit bleibt.

Eifrige Arbeit an Wiener Schulen - auch in den Sommerferien

„Die sorgfältig und mit viel Engagement durchgeführten Generalreinigungen an den Wiener Schulstandorten zeigen, dass auch in den Ferien in den Wiener Schulen eifrig gearbeitet wird, damit Lehrerinnen und Lehrer, vor allem aber Schülerinnen und Schüler nach dem Ende der Ferien in voll funktionstüchtige und saubere Klassenzimmer sowie Werk-und Turnsäle zurückkehren können! Dafür gilt mein Dank und Respekt jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Wien, die diese Arbeiten Jahr für Jahr zum Wohle unserer Kinder und Lehrkräfte verrichten!“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.