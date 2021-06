AK mit offenem Brief: Forderung nach "möglichst offenen" Schulen

Die Arbeiterkammer hat sich mit einem Offenen Brief an Gesundheitsminister Mückstein und Bildungsminister Faßmann gewandt. Darin werden "möglichst offene" Schule im Herbst gefordert.

Die Arbeiterkammer (AK) fordert in einem Offenen Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) "möglichst offene" Schulen im Herbst. Schulschließungen dürften nur die Ausnahme sein, so AK-Präsidentin Renate Anderl. In Mathe und Deutsch soll außerdem eine zweite Lehrkraft eingesetzt werden können.