Wiener Schulen laut Lehrervertreter "unzureichend vorbereitet"

Laut dem Wiener Lehrervertreter Thomas Krebs sind die Schulen in Wien "unzureichend" auf eine Wiedereröffnung vorbereitet.

Der oberste Wiener Pflichtschullehrer-Personalvertreter Thomas Krebs (FCG) hat am Montag in einem offenen Brief an Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) gewarnt, dass die Pflichtschulen (Volks-, Sonder- und Neue Mittelschulen) auf die Wiederöffnung der Schulen "unzureichend vorbereitet" würden. Die Schulleitungen würden vor allem im hygienischen Bereich immer wieder an ihre Grenzen stoßen.